«Ямал» назвал самолет именем погибшего в Сирии Романа Филипова

Авиакомпания «Ямал» назвала один из своих самолетов именем геройски погибшего в Сирии майора ВКС РФ Романа Филипова. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.

«Воздушному судну "Сухой Суперджет" с бортовым номером RA-89073 присвоено имя Героя России Романа Филипова, летчика-штурмовика, погибшего в Сирии при выполнении боевого задания», - говорится в сообщении.

Роман Филипов погиб в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Его Су-25 был подбит террористами, майор катапультировался и до последней секунды вел бой с боевиками с помощью личного оружия.

Когда террористы приблизились, Филипов подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Указом президента России майору посмертно присвоено звание Героя России.