Пожарные вошли в пламя, чтобы потушить полыхающий автомобиль в Челябинске

В центре Челябинска в среду, 14 марта, загорелся автомобиль Hyundai Solaris. Как сообщил сотрудник пресс-центра ГУ МЧС России по региону Михаил Юрин, два человека пострадали в результате инцидента.

«В 07:02 (05:02 мск) произошел пожар в автомобиле Hyundai Solaris на улице Энгельса. Установлено, что при прогреве двигателя произошла вспышка газовоздушной смеси. Кроме того, в багажнике автомобиля находился 40-литровый бытовой газовый баллон», - цитирует его слова РИА Новости.

Также известно, что сотрудникам пожарной службы удалось полностью ликвидировать возгорание в 08:06 (06:06 по московскому времени).

В настоящее время информации о состоянии пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что посреди улицы в Петербурге забил фонтан кипятка.