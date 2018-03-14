Опубликованы кадры задержания преступной группы, переправлявшей сторонников ИГ* в Сирию и Ирак

Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел России пресекли деятельность преступной группы, которая занималась переправлением сторонников ИГ* в Сирию и Ирак.

Кадры задержания были опубликованы ФСБ. Ранее в ведомстве отметили, что в ходе спецоперации были задержаны 60 человек.

Вместе с тем в ФСБ подтвердили связь организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций.

*ИГ - запрещенная в ряде стран, в том числе и в России, террористическая организация