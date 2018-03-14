Стало известно о неудачных попытках США по созданию соперника «Авангарда»

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что новый ракетный баллистический комплекс «Авангард», отличается от существующих типов боевого оснащения способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность с гиперзвуковой скоростью (в 20 раз выше скорости Маха). При этом движущийся к цели планирующий крылатый блок выполняет глубокое маневрирование - как боковое на несколько тысяч километров, так и по высоте. И эти качества делают «Авангард» абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Владимир Щербаков.

В рамках концепции «Неядерного быстрого глобального удара» (НБГУ) военное руководство США пыталось создать аналогичную гиперзвуковую авиационно-космическую систему с ударным гиперзвуковым летательным аппаратом (ГЗЛА), но их планы потерпели крах.

За 10 лет были потрачены миллиарды долларов, но в конечном итоге программу пришлось закрыть. Американский аналог российского «Авангарда» носил наименование FALCON - Force Application and Launch from Continental United States, что переводится с английского, как «Применение силы при выполнении пуска с континентальной части Соединенных Штатов». Читать далее…