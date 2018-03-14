В России предложили возродить земство

В Российской Федерации предложили создать земство – систему поселений граждан с самоуправлением. Предполагается, что граждане будут объединяться, чтобы заниматься сельским хозяйством. Инициативу предложили на Съезде родителей России, как передает RT.

Резолюцию съезда, в которой описан проект создания земства в России, организаторы намерены в течение двух недель отправить в администрацию главы государства, а также в профильные министерства и ведомства.

Для реализации проекта авторы предлагают задействовать территории, которые не используются и при этом находятся в муниципальной или государственной собственности. Предполагается, что на этих территориях будут организованы новые населенные пункты и созданы условия для ведения сельского хозяйства, а организацией процесс займется как раз земство.

«Земля не используется по назначению, зарастает многие годы. И даже, если удается выйти на собственника, им озвучивается просто космическая цена за землю. Создание на этих территориях поселений, объединенных в земство, поможет возродить села и деревни, разовьет сельское хозяйство, а также позволит решить демографическую проблему в России», - рассказала автор идеи и руководитель общественного объединения «Народный земский сбор» Марина Грошева.

Во главе земств, по задумке авторов, должны встать органы самоуправления непосредственно на территориях районов – Земские советы. Дочерними структурами станут кооперативы, которые объединят желающих заниматься животноводством и растениеводством людей. Высшим руководящим органом станет Земское собрание, состоящее из представителей Земских советов.