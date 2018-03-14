Трамп готовит новые отставки - СМИ

Новые отставки в команде Дональда Трампа ожидаются на следующей неделе. Как сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники, постов могут лишиться руководитель аппарата Белого дома Джон Келли и помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер. Однако у Келли больше шансов остаться, полагает автор публикации.

«Уход Келли считается не таким неизбежным, как Макмастера. Во вторник Трамп прилюдно похвалил его», - говорится в статье.

Сейчас на место Макмастера рассматриваются несколько претендентов. Среди них – директор агентства национальной безопасности США адмирал Майк Роджерс, вице-президент компании Ford Motors Стивен Бигун и гендиректор корпорации Oracle Сафра Кац.

Ранее Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона. Его пост займет директор ЦРУ Майк Помпео. До официального назначения обязанности госсекретаря США будет исполнять замглавы госдепартамента Джон Салливан.