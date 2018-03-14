«Нафтогаз» разглядел «заговор» в постройке «Северного потока-2»

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что «Газпром» якобы стремится использовать всевозможные методы, для того чтобы устранить конкурентов с европейского рынка, включая искусственное занижение стоимости газа.

«После достройки "Северного потока-2" способность "Газпрома" использовать такую стратегию (монопольное регулирование цен – прим. ред.) только усилится. Когда другие поставщики от Европы отвернутся и поймут, что нет смысла пытаться заходить на этот рынок, потому что там "Газпром" в любое время готов на краткосрочный демпинг, российская монополия поймет, что она этот рынок полностью закрыла для других поставщиков. Тогда "Газпром" применит свою другую тактику. Они просто будут поднимать цену», - прокомментировал Коболев.

Он также отметил, что «Газпром» якобы злоупотребляет доминирующей позицией на газовом рынке Европы, поскольку цены на газ не подлежат регулированию.

«Один из элементов злоупотребления - что они, контролируя часть восточноевропейского рынка де-факто (о чем есть расследование антимонопольное Европейского Союза, которое уже длится почти десять лет и до сих пор неизвестно, когда завершится), не пускают других поставщиков газа на этот рынок», - цитирует его слова «Укринформ».

Вместе с тем, Коболев заявил, что российская сторона якобы имеет множество путей для того, чтобы устранить конкурентов на газовом рынке Европы.

Ранее сообщалось, что украинский премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Незалежная делает все возможное для недопущения строительства газопровода «Северный поток-2» в обход Украины.