В МИД РФ рассказали о целях США в Афганистане

Соединенные Штаты Америки преследуют дестабилизационные цели в Средней Азии. Об этом заявил директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в интервью РИА Новости.

По мнению Кабулова, США находится в Афганистане ради того, чтобы влиять на соседние государства, в числе которых Россия, Иран и Китай. Стратегической целью Штатов является дестабилизация обстановки в стране с последующим переносом ее в Россию, а после «стабилизация» с целью объявить себя единственным гарантом порядка в регионе.

«На наш взгляд, США находятся в Афганистане прежде всего с целью контроля и влияния на политические процессы в соседних с ним странах, а также проецирования силы на своих региональных конкурентов, в первую очередь Китай, Россию и Иран», - отметил Замир Кабулов.

Помимо прочего, США активно навязывают официальному Кабулу отказ от российской техники и вооружения с заменой ее на, разумеется, американскую. Кабулов подчеркнул, что это может заметно понизить боеспособность Вооруженных сил Афганистана и напомнил о действующем между республикой и РФ соглашении об оказании Россией военно-технической помощи.