Землю накроет «монструозный» солнечный шторм

Эксперты ожидают чрезвычайно сильную магнитную солнечную бурю, которая должна накрыть Землю 14 марта. Об этом сообщает газета Sunday Express со ссылкой на заявление экспертов из NASA.

Специалисты обратили внимание на солнечную вспышку, которая повлекла за собой так называемую эжекцию корональной массы. Вспышка в определенный период, совпадающий с образованием «равноденственных трещин» на Солнце, влечет за собой мощную магнитную бурю.

Влияние бури будет действовать не только на летательные аппараты и спутники в орбите планеты, но и на технику на поверхности земли. Ожидаются значительные сбои в системах глобального позиционирования и системах радиосвязи.

Помимо систем связи, ожидаются проблемы в работе энергетических систем. Сбои могут привести к серьезным поломкам и даже авариям. Есть и положительные стороны – жители северных районов США, Англии и Шотландии смогут наблюдать Северное сияние, которое, уверены специалисты, будет удивительно красивым.