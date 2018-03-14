Язык ультиматумов с Россией не работает – постпред РФ при ЕС о «деле Скрипаля»

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал заявление Лондона о том, что Москва якобы должна была до среды ответить на обвинения по делу Скрипаля. Он отметил, что с Москвой язык ультиматумов не работает, а Российская Федерация ничего не боится.

Вместе с тем Чижов подчеркнул, что дебаты, которые проходят в британском парламенте, «вызывают сожаления».

«Россия ничего не боится. Я думаю, в этом должны были убедиться и в Лондоне, и в других западных столицах. У меня вызывают сожаления те дебаты, которые проходят в британском парламенте, те официальные заявления, которые делаются, вместо того чтобы разобраться в этой ситуации, вместо того чтобы привлечь Россию к расследованию», - рассказал он в интервью телеканалу Euronews.

Также Чижов заявил, что британская сторона находится в «состоянии нарушения международной конвенции по запрещению химического оружия».

«Российская сторона ответила бы на эти подозрения в течение десяти суток. Вместо этого Лондон, к сожалению, избрал язык ультиматумов. Могу сразу сказать, что язык ультиматумов с Россией не работает», - заключил он.

В среду, 14 марта, истек срок ультиматума, выдвинутого британским премьером Терезой Мэй России в связи с отравлением нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Глава британского кабмина потребовала, чтобы РФ в течение двух дней пояснила, попал ли газ в Соединенное Королевство случайно или Скрипаль был намерено отравлен российской стороной.