Бойкотирующим ЧМ-2018 англичанам нашлась замена

Если национальная сборная Англии по футболу откажется посетить ЧМ-2018 в России, то команда Словакии с удовольствием ее заменит. Об этом заявил словацкий футболист Ян Дюрица, как сообщает «Спорт-экспресс».

«Готова ли Словакия заменить Англию? Да. А почему нет? Если такой шанс представится, думаю, не только мы, но и любая другая сборная ответит утвердительно на этот вопрос. Никто бы даже не раздумывал», - заявил представитель словацкой сборной по футболу.

Информация о возможном бойкоте ЧМ-2018 в России со стороны Англии появилась после инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в британском Солсбери. Тогда глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что Великобритания не имеет доказательств вины России в отравлении Скрипаля, но все равно готовится к новым санкциям и возможному бойкоту Чемпионата мира по футболу.

В МИД РФ уже прокомментировали решение британской стороны подвергнуть ЧМ-2018 бойкоту из-за ситуации с бывшим разведчиком. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала это «дикостью».