Притворюсь деревом: лыжник стал жертвой нападения енота под Рязанью

В Сети набирает популярность видео, на котором агрессивная енотовидная собака набросилась на проходившего мимо лыжника. Кадры были опубликованы на YouTube.

«Впереди какая-то животина черная, маленькая, непонятная. Притворюсь деревом», - рассказывает спортсмен.

На видео животное сначала присматривается к мужчине, который снимает свою лыжную пробежку на камеру. Затем енотовидная собака решает приблизиться. Однако, как только животное подходит вплотную к спортсмену, ее внимание привлекают лыжи – хищник кидается на них и пытается атаковать.

Несмотря на попытки спортсмена «откупиться» от животного едой, собака по-прежнему продолжает кидаться на лыжи. Лишь после долгих попыток мужчины избавиться от енотовидной собаки криками и запугиваниями, животное нехотя отходит в сторону.

Ранее произошел еще один конфуз - толстый енот застрял в решетке канализации.