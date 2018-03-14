Теория всего, гибель вселенной и карающие инопланетяне: чем запомнился миру физик Стивен Хокинг

Английский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался в возрасте 76 лет в Кембридже. Ученому принадлежит множество гипотез, теорий, научно-популярных работ, высказываний и предположений относительно космоса, происхождения мира и других фундаментальных вопросов бытия.

Человечество неминуемо погибнет

Стивен Хокинг не сомневался, что человечество рано или поздно ожидает конец. Ученый объяснял это энтропией. Если вселенная родилась после Большого взрыва, то ее конец может наступить в результате обратного процесса – своеобразного «Большого сплющивания». Впрочем, скорее всего, человечество погибнет задолго до этого от рук инопланетян.

Инопланетяне существуют, но лучше их избегать

Хокинг допускал, что инопланетные цивилизации существуют и что рано или поздно человечеству придется с ними встретиться. Однако ученый призывал избегать этого момента как можно дольше, поскольку был убежден, что встреча не сулит ничего хорошего – вместо воспетого фантастами обмена технологиями и культурного произойдет истребление и колонизация, причем истреблено будет человечество.

«Краткая история времени»

Научно-популярный бестселлер Хокинга, рассказывающий про возникновение вселенной и ее потенциальное окончание, вышел в 1988 году и принес ученому славу популяризатора науки. В этой книге Хокинг высказал теории, которым было суждено стать «мейнстримом» для теоретической физики в вопросе происхождения мира.

Научный атеизм и Большой взрыв

Стивен Хокинг являлся атеистом по научным убеждениям, поскольку краеугольный камень его теории происхождения мира – Большой взрыв – исключал креационистский фактор бога. Тем не менее ученый выступил на конференции по космологии в Ватикане в 1981 году. Тогда Папа Римский дал участникам благословение на изучение происхождения мира, но запретил изучать сам Большой взрыв, поскольку посчитал его «божьим делом».

Прошлое не существует без стороннего наблюдателя

В своих гипотезах Хокинг пользовался теориями квантовой механики. Одним из допущений этой теории является то, что события прошлого не происходили каким-либо определенным образом, а произошли всеми возможными образами сразу. Оно становится определенным только с возникновением фигуры наблюдателя. Таким образом, по Хокингу, не только будущее, но и прошлое является всего лишь веером вероятностей.