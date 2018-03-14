Самолеты НАТО провели масштабную разведку у границ России

Два самолета ВВС США, а также самолеты командования Североатлантического альянса и Великобритании, осуществили разведывательные полеты у границ России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных ресурсов об авиации.

По их данным, взлетевший с британской авиабазы Милденхолл стратегический самолет-разведчик RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным LIMB59 облетел границы Калининградской области в воздухе над Польшей, а после переместился в небо над Эстонией, где курсировал вдоль границ Ленинградской и Псковской области.

Силы НАТО осуществили разведку и вдоль линии разграничения в Донбассе. Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 05-2024 во вторник утром несколько раз приближался на 40 километров к российским регионам, граничащим с Луганской областью – Воронежской, Ростовской и Белгородской области.

Кроме того, разведывательные полеты совершали самолеты НАТО и Королевских ВВС Великобритании. Они также курсировали над Эстонией вблизи российских границ и над Польшей рядом с Калининградской областью.