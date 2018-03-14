Астрономы обнаружили мертвую галактику

Исследователи из испанского Университета Ла-Лагуна обнаружили галактику NGC 1277, в которой завершился процесс образования звезд. Кроме того, эта звездная система не претерпевала изменений за последние 10 миллиардов лет.

Астрономы исследовали галактику, которая располагается в 220 миллионах световых лет от Земли. Для этого они применили космический телескоп Hubble, сообщает EurekAlert!.

Как удалось выяснить исследователям, галактика состоит из старых красных звезд, число которых превышает количество звезд Млечного Пути в два раза. При этом, обнаруженная галактика в два раза меньше по размерам, чем наша.

По мнению исследователей, реликтовая галактика однажды просто перестала собирать вещество из межгалактической среды, которое позволяло ей превратиться в обычную спиральную галактику.

Ранее орбитальная обсерватория «Хаббл» получила снимки крупной галактики NGC 3972 в созвездии Большой Медведицы, которую сейчас видно с Земли в том состоянии, в котором она находилась в то время, когда по нашей планете ходили динозавры.