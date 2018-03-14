Умер Стивен Хокинг

Всемирно известный ученый Стивен Хокинг ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление члена семьи ученого.

BREAKING: Professor Stephen Hawking has died at the age of 76, a spokesman for his family says - AP — BNO News (@BNONews) 14 марта 2018 г.

Английский физик-теоретик умер в своем доме в Кембридже. Прессе об этом сообщили его дети Люси, Роберт и Тим. Точная причина смерти ученого пока не уточняется.

«Мы глубоко огорчены смертью нашего любимого отца. Он был великим ученым и необыкновенным человеком, его работа и наследие будут жить еще много лет. Однажды он сказал, что вселенная не слишком нужна, если она не является домом для людей, которых вы любите. Мы всегда будем скучать по нему», - расссказали члены семьи ученого.

Стивен Хокинг был известен изучением теории возникновения мира в результате Большого взрыва и теории черных дыр. Ему принадлежит гипотеза о смерти черных дыр и термин «горизонт событий». Хокинг являлся лауреатом десятков научных премий, обладал огромным авторитетом, был не только научным, но и культурным героем - образ ученого является одним из самых узнаваемых в мире.