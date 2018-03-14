Еще больше американских горок – эксперт объяснила, чем грозит миру увольнение Тиллерсона

Противоречия между президентом США Дональдом Трампом и главой Госдепа Рексом Тиллерсона назревали давно, и увольнение последнего с поста говорит о том, что глава государства решил «стать еще более брутальным». Такое мнение сайту «Звезды» озвучила советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

«Уже давно ходили слухи о том, что Дональд Трамп готов уволить своего госсекретаря Тиллерсона. Слишком много у них было недопонимания. Тиллерсон пытался сгладить острые углы, которые создавал Трамп своими порой нелепыми и безответственными заявлениями. Видимо, уже точка кипения дошла до того, что ни Тиллерсон не мог этого терпеть, ни Трамп не мог скрывать своего недовольства. Все это говорит о том, что более мягкий Тиллерсон, умный и взвешенный, пришелся не ко двору», - отметила Супонина.

Избавив Тиллерсона от должности, Трамп сделает ставку на выходцев из силовых структур и специальных служб, уверен эксперт. Судя по тому, что должность государственного секретаря занял бывший директор ЦРУ Майкл Помпео, Трамп действительно намерен изменить свои отношения с миром.

«Скорее всего, Трамп сделает еще большую ставку на силовиков и представителей спецслужб. Это означает, что брутальный Трамп становится еще более брутальным для отношений с Россией и миром. Это может означать только одно – еще больше американских горок, то вверх, то вниз, и еще больше беспорядка в мире», - заключила советник директора РИСИ.

Ранее в Белом доме объяснили увольнение Рекса Тиллерсона. Как сообщил СМИ представитель американской администрации, Трамп намерен сформировать новую команду для решения вопросов по Северной Корее и переговоров в сфере торговли.