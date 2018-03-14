США получили доступ к яду «Новичок» 20 лет назад - СМИ

Соединенные Штаты Америки тесно сотрудничали с Узбекистаном по обезвреживанию участков, на которых проходили тесты с нервно-паралитическим веществом «Новичок». Ранее этим ядом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Согласно материалу, опубликованному в журнале The New York Times, еще в 1999 году, один из основных производственных объектов Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии был расположен в узбекском городе Нукус. Сотрудник этого учреждения Вил Мирзаянов ранее утверждал, что СССР якобы производит химическое оружие, нарушая при этом международные конвенции.

Вместе с тем в том же 1999 году Министерство обороны США оповестило конгресс о планах потрать шесть миллионов долларов на реализацию программы по демилитаризации объекта ГНИИОХТ в Нукусе.

«Обеспокоенный здоровьем граждан и влиянием веществ на окружающую среду президент Узбекистана Ислам Каримов решил отказаться от оружия массового уничтожения. С тех пор его правительство стало тесно сотрудничать с американским оборонным ведомством, гарантировав ему доступ к локациям, аналоги которых до сих пор закрыты в России», - сообщается в публикации.

Ранее сообщалось, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, а также его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери. Согласно данным властей Великобритании, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом якобы российского производства. При этом также пострадал сотрудник полиции Ник Бейли, который прибыл на место происшествия.