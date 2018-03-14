Трамп анонсировал создание космических войск США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени в государстве может появиться принципиально новый род космических войск. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, его национальная стратегия в отношении космоса допускает, что в космическом пространстве могут вестись те или иные боевые действия. Соответственно, стране нужны профильные войска для ведения боев в космосе.

«Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде. У нас даже могут быть космические силы… У нас есть воздушные силы, будут космические, сухопутные и флот», - заявил Трамп во время выступления в Калифорнии.

Предложения создать в США специализированные космические войска звучали и раньше. Однако тогда большинство руководителей в Пентагоне отрицательно отнеслись к этой идее. По их мнению, мероприятия по созданию стали бы крайне затратными, пришлось бы целиком менять существующую армейскую структуру, и в целом все это стало бы не оправдано.