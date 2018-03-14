Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп анонсировал создание космических войск США

Вадим Синицын
06:17 14.03.2018
Президент США заявил, что его национальная стратегия по космосу допускает создание специализированных войск для ведения боевых действий в космическом пространстве и таковые войска вскоре могут быть созданы.
Трамп анонсировал создание космических войск США
Фото: Jim Loscalzo / dpa / Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени в государстве может появиться принципиально новый род космических войск. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, его национальная стратегия в отношении космоса допускает, что в космическом пространстве могут вестись те или иные боевые действия. Соответственно, стране нужны профильные войска для ведения боев в космосе.

«Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде. У нас даже могут быть космические силы… У нас есть воздушные силы, будут космические, сухопутные и флот», - заявил Трамп во время выступления в Калифорнии.

Предложения создать в США специализированные космические войска звучали и раньше. Однако тогда большинство руководителей в Пентагоне отрицательно отнеслись к этой идее. По их мнению, мероприятия по созданию стали бы крайне затратными, пришлось бы целиком менять существующую армейскую структуру, и в целом все это стало бы не оправдано.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Астрономы обнаружили мертвую галактику
Дата14.03.2018, 07:19
Астрономы обнаружили мертвую галактику
Экипаж ВКС РФ отработал дозаправку в воздухе на скорости 500 км/ч в Хабаровском крае
Дата14.03.2018, 06:51
Экипаж ВКС РФ отработал дозаправку в воздухе на скорости 500 км/ч в Хабаровском крае
Фигуристка Медведева пропустит чемпионат мира в Милане
Дата13.03.2018, 12:30
Фигуристка Медведева пропустит чемпионат мира в Милане
Обгоняя звук: 10 самых быстрых самолетов российских ВКС
Дата13.03.2018, 07:19
Обгоняя звук: 10 самых быстрых самолетов российских ВКС
В Минобороны рассказали об испытаниях новейшей ракеты «Сармат»
Дата13.03.2018, 11:20
В Минобороны рассказали об испытаниях новейшей ракеты «Сармат»
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
Дата13.03.2018, 12:48
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
06:47 В стране и мире
Видео
Умер Стивен Хокинг
05:48 В стране и мире
Видео
Трамп объяснил, почему отправил в отставку Тиллерсона
02:55 В стране и мире
Следственный комитет возбудил дело по факту взрыва в жилом доме в Санкт-Петербурге
02:36 В стране и мире
Подлодки ВМС США всплыли из-подо льда в Арктике
01:12 В стране и мире
На Украине 85% граждан недовольны зарплатой
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Снайпер взорвал бомбу выстрелив в нее: видео Видео
Снайпер взорвал бомбу выстрелив в нее: видео
На Ямале морж остановил работу вахтовиков Видео
На Ямале морж остановил работу вахтовиков
Загадочный крест над Антарктидой: в Сети заметили попытку Google «раскрыть тайну континента» Видео
Загадочный крест над Антарктидой: в Сети заметили попытку Google «раскрыть тайну континента»
Исследователь раскрыл новые подробности в деле о гибели группы Дятлова
Исследователь раскрыл новые подробности в деле о гибели группы Дятлова
Снайперы ДНР научили их бегать: опубликовано видео панических перебежек бойцов ВСУ Видео
Снайперы ДНР научили их бегать: опубликовано видео панических перебежек бойцов ВСУ
Ярош рассказал о планах «по захвату Кубани и Воронежа» Видео
Ярош рассказал о планах «по захвату Кубани и Воронежа»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.