Трамп объяснил, почему отправил в отставку Тиллерсона

Причиной отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона стали возникшие между ним и президентом США разногласия, в частности, по вопросам ядерной сделки Ирана. Соответствующее заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

«Мы говорили с ним об этом долгое время, мы хорошо ладим, но у нас разногласия во мнениях», — приводит газета «Известия» слова Трампа.

Президент США отметил, что считает ядерную сделку с Ираном ужасной, Тиллерсон же, по словам Трампа, напротив, нормальной.

Трамп добавил, что новый госсекретарь Майк Помпео разделяет его взгляды. Глава Белого дома заявил о своей уверенности в том, что Помпео проделает «фантастическую работу» на новом посту.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку государственного секретаря Рекса Тиллерсона и на его должность назначил директора ЦРУ Майкла Помпео.