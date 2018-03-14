В Санкт-Петербурге детеныш нерпы полинял на месяц раньше положенного срока
Малыша по кличке Крошик нельзя переселять в уличный вольер до тех пор, пока его шерсть не восстановится.
Фото: Спасение тюленей 699-23-99/Вконтакте
В Санкт-Петербурге детеныш нерпы по имени Крошик полинял на месяц раньше и отказывается плавать.
Как сообщается в паблике в соцсети «Вконтакте» «Спасение тюленей 699-23-99», подопечный Центра реабилитации морских млекопитающих полинял раньше времени, после того, как воспринял свое переселение в тепличные условия как начало весны.
Отмечается, что животное ведет себя так, словно на дворе апрель.
«Наш маленький лентяй уже неделю валяется на полке кверху пузом, не ест, не плавает и с удовольствием позволяет нам помогать ему в чесании толстых боков и распрекрасного брюха», - пишет паблик.
Ранее сообщалось, что жители Камчатки отбили детеныша нерпы у стаи голодных собак.