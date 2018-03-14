В Санкт-Петербурге детеныш нерпы полинял на месяц раньше положенного срока

В Санкт-Петербурге детеныш нерпы по имени Крошик полинял на месяц раньше и отказывается плавать.

Как сообщается в паблике в соцсети «Вконтакте» «Спасение тюленей 699-23-99», подопечный Центра реабилитации морских млекопитающих полинял раньше времени, после того, как воспринял свое переселение в тепличные условия как начало весны.

Отмечается, что животное ведет себя так, словно на дворе апрель.

«Наш маленький лентяй уже неделю валяется на полке кверху пузом, не ест, не плавает и с удовольствием позволяет нам помогать ему в чесании толстых боков и распрекрасного брюха», - пишет паблик.

Ранее сообщалось, что жители Камчатки отбили детеныша нерпы у стаи голодных собак.