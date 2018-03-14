Бывший президент Южной Кореи Ли Мен Бак обвиняется в коррупции - СМИ

Экс-президент Южной Кореи Ли Мен Бак, возглавлявший страну в период с 2008 по 2013 годы, обвиняется в коррупции. Как сообщает южнокорейское агентство Ренхап, бывший глава государства в среду 14 марта даст в прокуратуре показания в связи с обвинениями.

В материале отмечается, что Ли Мен Бак станет пятым южнокорейским президентом - фигурантом уголовного разбирательства. Таким образом из семи предыдущих глав Южной Кореи лишь двум не были предъявлены уголовные обвинения.