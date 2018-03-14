В США суд приговорил готовившего теракт в Афганистане американца к 45 годам заключения

Американец Муханад Махмуд Аль-Фарек во вторник приговорен судом США к 45 годам заключения за поддержку террористов «Аль-Каиды» (группировка запрещена в России) и подготовку атаки на американских военнослужащих в Афганистане.

«Тридцатидвухлетний Муханад Махмуд Аль-Фарек из Хьюстона был приговорен сегодня к 45 годам лишения свободы в результате судебного разбирательства по делу от 29 сентября 2017 года о террористических преступлениях, которые он совершал в течение семи лет», – говорится в сообщении Министерства юстиции США.

Муханад Махмуд Аль-Фарек был признан виновным в сговоре с целью совершения убийства американских военных, применении оружия массового поражения, сговоре устроить взрыв в правительственном учреждении и сговоре для оказания помощи боевикам.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что несовершеннолетнего жителя Великобритании приговорили к пожизненному заключению за подготовку теракта на концерте Джастина Бибера.