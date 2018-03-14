В США предложили ввести санкции против РФ из-за отравления Скрипаля

В отношении России нужно ввести санкции и провозгласить страну государством — спонсором терроризма из-за отравления бывшего полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Соответствующее заявление сделал член комитета по иностранным делам Сената США демократ Роберт Менендес.

Сенатор сослался на закон 1991 года о контроле за уничтожением химических и биологических видов оружия. Согласно документу, против государства, применившего химоружие, могут быть введены ограничительные меры.

«Администрация Трампа объявила Северную Корею государством — спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына в Таиланде. Администрация должна также рассмотреть, следует ли сделать относительное заявление относительно России», — приводит РИА Новости слова Менендеса.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила российскую сторону в причастности к отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пообещав усилить давление на Россию. По словам Мэй, во время покушения использовалось химическое вещество «Новичок».

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала заявление премьера Великобритании Терезы Мэй по расследованию отравления Скрипаля «шоу в британском парламенте».

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном заявил о своей поддержки линии Соединенного Королевства в отношении России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.