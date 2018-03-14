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Истек срок ультиматума Великобритании к России по делу Скрипаля

Роман Захаров
03:11 14.03.2018
Глава британского правительства Тереза Мэй потребовала, чтобы РФ в течение двух дней пояснила, попал ли газ в Великобританию случайно, или экс-полковник ГРУ был намерено отравлен российской стороной.
Истек срок ультиматума Великобритании к России по делу Скрипаля
Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

В среду 14 марта истек срок ультиматума, выдвинутого британским премьером Терезой Мэй России в связи с отравлением нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Глава британского кабмина потребовала, чтобы РФ в течение двух дней пояснила, попал ли газ в Соединенное Королевство случайно, или Скрипаль был намерено отравлен российской стороной.

Тереза Мэй выдвинула ультиматум России вечером 12 марта.

В МИД РФ требование британского премьер-министра подвергли критике.

«Прежде чем ставить ультиматумы — отчитаться перед британским правительством за 24 часа, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае конвенции по запрещению химического оружия», — сказал глава МИД Сергей Лавров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на ультиматум потребовала не пугать Россию.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила российскую сторону в причастности к отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пообещав усилить давление на Россию. По словам Мэй, во время покушения использовалось химическое вещество «Новичок».

Однако, как сообщили британские СМИ, при отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери было использовано вещество, разработанное британской фирмой ICI еще в 1950-х годах.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление премьера Великобритании Терезы Мэй по расследованию отравления Скрипаля «шоу в британском парламенте».

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