Следственный комитет возбудил дело по факту взрыва в жилом доме в Санкт-Петербурге
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва, прогремевшего в 9-этажном жилом доме в Санкт-Петербурге.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Следователи полагают, что в доме взорвался бытовой газ в результате чего несколько человек получили ранения разной степени тяжести.
Точное количество пострадавших в настоящий момент неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на улице Народного ополчения в одном из жилых многоэтажных домов произошел взрыв. Как сообщили сайту телеканала «Звезда» в управлении МВД по региону, в доме произошел хлопок и последующее возгорание газовоздушной смеси.