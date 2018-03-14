Следственный комитет возбудил дело по факту взрыва в жилом доме в Санкт-Петербурге

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва, прогремевшего в 9-этажном жилом доме в Санкт-Петербурге.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Следователи полагают, что в доме взорвался бытовой газ в результате чего несколько человек получили ранения разной степени тяжести.

Точное количество пострадавших в настоящий момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на улице Народного ополчения в одном из жилых многоэтажных домов произошел взрыв. Как сообщили сайту телеканала «Звезда» в управлении МВД по региону, в доме произошел хлопок и последующее возгорание газовоздушной смеси.