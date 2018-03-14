Подлодки ВМС США всплыли из-подо льда в Арктике

ВМС США распространили информацию о проведении в море Бофорта совместных учений с Военно-морскими силами Великобритании.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте американских ВМС, в рамках учений в районе Северного полярного круга к северу от Аляски подлодка «Hartford» (проекта «Seawolf») и ударная подлодка «Connecticut» (проекта «Los Angeles») с крылатыми ракетами произвели всплытие из-подо льда.

Командующий центром подводных боевых действий Военно-морских сил США контр-адмирал Джеймс Питтс заявил о неообходимости постоянных тренировок, чтобы «оставаться опытными в этом полушарии».

«Наличие обеих подводных лодок на поверхности является наглядной демонстрацией нашего мастерства в Арктике», - добавил он.

Ранее сообщалось, что Научно-исследовательское управление ВМС США получило в конце января беспилотный корабль «Морской охотник», который способен отслеживать бесшумные подводные лодки.