Генсек НАТО поддержал позицию Великобритании в отношении России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном заявил о своей поддержки линии Соединенного Королевства в отношении России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Поговорив с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, глава МИД подчеркнул важность единства стран НАТО в противостоянии угрозе, которую представляет собой Россия не только для Великобритании, но и для наших союзников по НАТО», - говорится в сообщении британского МИД.

В ведомстве добавили, что Борис Джонсон был рад тому, что Йенс Столтенберг «выразил поддержку и солидарность, и согласился с тем, что единство НАТО первостепенно важно».

Глава британского внешнеполитического ведомства и генсек НАТО сошлись на том, что действия российской стороны «неоднократно угрожали безопасности партнеров по НАТО». Кроме того, Борис Джонсон провел переговоры с руководителями МИД Франции и Германии, которые также высказали поддержку позиции официального Лондона.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила российскую сторону в причастности к отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пообещав усилить давление на Россию. По словам Мэй, во время покушения использовалось химическое вещество «Новичок».

Однако, как сообщили британские СМИ, при отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери было использовано вещество, разработанное британской фирмой ICI еще в 1950-х годах.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление премьера Великобритании Терезы Мэй по расследованию отравления Скрипаля «шоу в британском парламенте».