В Италии эвакуировали 20 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой войны
Обнаруженный снаряд специалисты намерены взорвать в открытом море.
Фото: RomaGiacomino Ropi/Globallookpress
В Италии в приморском городе Фано найден неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны, из-за чего местные власти эвакуировали свыше 20 тысяч человек.
Как сообщает msn, бомбу обнаружили в центре города на месте стройки. Эвакуация затронула все жилые строения и общественные здания, а также городскую больницу. Железнодорожное сообщение было приостановлено, а расположенный в 1,8 километра от места стройки вокзал временно закрыли.
Издание отмечает, что в ближайшие часы саперы обезвредят бомбу, которую, скорее, взорвут в открытом море.