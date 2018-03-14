В Италии эвакуировали 20 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

В Италии в приморском городе Фано найден неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны, из-за чего местные власти эвакуировали свыше 20 тысяч человек.

Как сообщает msn, бомбу обнаружили в центре города на месте стройки. Эвакуация затронула все жилые строения и общественные здания, а также городскую больницу. Железнодорожное сообщение было приостановлено, а расположенный в 1,8 километра от места стройки вокзал временно закрыли.

Издание отмечает, что в ближайшие часы саперы обезвредят бомбу, которую, скорее, взорвут в открытом море.