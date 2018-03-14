На Украине 85% граждан недовольны зарплатой

Подавляющее большинство жителей Украины недовольны своей заработной платой. Об этом свидетельствуют результаты опроса Research & Branding Group.

Как пишет портал «Зеркало недели», лишь 12% опрошенных украинцев рассказали, что им хватает зарабатываемых денег. При этом 85% респондентов заявили о своем недовольстве оплатой труда.

Многие из тех, кто негативно оценивает размер получаемых денежных средств, приходяся на возрастные группы старше 40 и 50 лет. Также указывается, что женщин, недовольных заработной платой, больше, чем мужчин.

В материале отмечается, что опрос проводился на территории Украины, подконтрольной Киеву.