На Украине 85% граждан недовольны зарплатой
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на территории Украины, подконтрольной Киеву.
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Подавляющее большинство жителей Украины недовольны своей заработной платой. Об этом свидетельствуют результаты опроса Research & Branding Group.
Как пишет портал «Зеркало недели», лишь 12% опрошенных украинцев рассказали, что им хватает зарабатываемых денег. При этом 85% респондентов заявили о своем недовольстве оплатой труда.
Многие из тех, кто негативно оценивает размер получаемых денежных средств, приходяся на возрастные группы старше 40 и 50 лет. Также указывается, что женщин, недовольных заработной платой, больше, чем мужчин.
В материале отмечается, что опрос проводился на территории Украины, подконтрольной Киеву.