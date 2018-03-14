В Совфеде опровергли слухи о повышении пенсионного возраста

Во властных структурах РФ не идет обсуждение повышения пенсионного возраста. Соответствующее заявление сделал руководитель социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«Ни в правительстве, ни в Госдуме, ни в Совете Федерации такого законопроекта нет», — приводит РИА Новости слова Рязанского.

Сенатор подчеркнул, что в соответствии со стратегией пенсионного развития РФ, пенсионный возраст в России не должен меняться до 2030 года. По его словам, «экономическая эффективность от повышения пенсионного возраста ничтожна».

Ранее Внешэкономбанк опубликовал прогноз, согласно которому предусматривается планомерное повышение пенсионного возраста для российских граждан с 2020 года, ежегодно по полгода. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский назвал этот проект «самотворчеством».