Спецборт МЧС РФ доставил из Ростова-на-Дону на лечение в Санкт-Петербург четверых тяжелобольных младенцев

Вечером 13 марта в аэропорту Пулково совершил посадку спецборт МЧС России Ил-76, который доставил из Ростова-на-Дону на лечение в Санкт-Петербург четверых тяжелобольных младенцев. Три мальчика и одна девочка, каждому из которых всего несколько месяцев отроду, нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, на летном поле маленьких пациентов и сопровождающих их лиц встретили сотрудники Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, психологи МЧС России и медики. Далее на реанимобилях в сопровождении машин ГИБДД их доставили в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова, где малышам предстоит пройти лечение.

После этого самолет отправился в российскую столицу, чтобы доставить в Москву еще семерых тяжелобольных пациентов. Шестеро детей и один взрослый будут определены в московские медицинские учреждения, где им окажут необходимую медпомощь.