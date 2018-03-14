Трамп считает, что без пограничной стены в США творился бы «бедлам»

Президент США Дональд Трамп посетил Калифорнию, где ознакомился с макетами стены, которую он намерен построить на границе с Мексикой. Американский лидер также обрушился с критикой на власти штата за слишком терпимое, по его мнению, отношение к иммигрантам.

«Я думаю, что без стены был бы бедлам!» - приводит РИА Новости слова Трампа.

По мнению президента США, система заграждений в Калифорнии как раз и является прообразом такой стены, несмотря на то, что местные власти это отрицают.

«Для людей, которые говорят "нет стене" - если бы у вас тут не было стены, не было бы и страны», - подчеркнул американский лидер.

Кроме того, Дональд Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии Джерри Брауна, который, по словам президента США, плохо справляется с выполнением своей работы.

Глава государства отметил, что в Калифорнии самые высокие налоги в США. По его мнению, «штат просто вышел из-под контроля».

«Тут "города-убежища", где живут преступники (иммигранты)», - заявил Трамп.

Напомним, строительство стены на границе с Мексикой было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил сделать должность американского президента пожизненной.