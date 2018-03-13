Новый директор ЦРУ контролировала пытки в секретной тюрьме США - СМИ

Новый директор ЦРУ Джина Хаспел контролировала пытки в секретной тюрьме ведомства «Глаз кошки» в Таиланде в 2002 году.

Как сообщает Fortune, Хаспел работает в ЦРУ на протяжении 32 лет. В 2002 году она была руководителем секретной тюрьмы ведомства «Глаз кошки» в Таиланде, где содержались члены террористической организации «Аль-Каида».

В материале издания подчеркивается, что Хаспел контролировала незаконные пытки нескольких узников закрытого учреждения, а также принимала участие в уничтожении видеозаписей допросов, которые проводились в тюрьме.

После работы в Таиланде Хаспел долгое время занимала должность начальника штаба главы Контртеррористического центра ЦРУ. В 2013 году она стала руководителем Национальной секретной службы, но была вынуждена покинуть этот пост из-за обвинений в пытках заключенных в Таиланде.

Зимой 2017 года президент США Дональд Трамп назначил Хаспел заместителем руководителя ЦРУ Майкла Помпео.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп отправил в отставку государственного секретаря Рекса Тиллерсона и на его должность назначил директора ЦРУ Майкла Помпео.