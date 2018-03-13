Трамп назначил Науэрт и. о. замгоссекретаря по публичной дипломатии

Президент США Дональд Трамп назначил официального представителя америкснкого Госдепартамента Хезер Науэрт и. о. заместителя госсекретаря по публичной дипломатии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Предшественник Науэрт на посту замгоссекретаря Стив Голдштейн был отстранен от должности во вторник 13 марта вместе со своим шефом, главой внешнеполитического ведомства Рексом Тиллерсоном.