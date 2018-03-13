Разработчик «Новичка» исключил возможность выздоровления Скрипаля и его дочери

Экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые были отравлены в английском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом семейства «Новичок», в случае спасения их жизней никогда не смогут выздороветь. Соответствующее заявление сделал проживающий в США советский химик Вил Мирзаянов, которого считают одним из разработчиков этого отравляющего вещества.

«Он («Новичок», - ред.) минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное вещество нервно-паралитического действия», — приводит The Telegraph слова Мирзаянова.

Ученый добавил, что Скрипаля и его дочь уже не удастся спасти. Согласно последней информации, россияне все еще находятся в коме. Всего же за помощью медиков из-за отравления обратился 21 человек, включая полицейского, который первым появился на месте происшествия.

По словам британского премьер-министра Терезы Мэй, жертвам покушения удалось выжить лишь благодаря тому, что неподалеку от Солсбери находится военная научно-технологическая лаборатория Портон Даун, где хранится антидот.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, во время покушения использовалось химическое вещество «Новичок».

Однако, как сообщили британские СМИ, при отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери было использовано вещество, разработанное британской фирмой ICI еще в 1950-х годах.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление премьера Великобритании Терезы Мэй по расследованию отравления Скрипаля «шоу в британском парламенте».