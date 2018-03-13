Трамп назначил госсекретарем директора ЦРУ Помпео

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и выдвинул кандидатуру директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео на эту должность.

ЦРУ в таком случае может возглавить заместитель директора ведомства Джина Хэспел. Если это случится, то она станет первой в истории женщиной, занявшей данную должность.

Позднее администрация Трампа распространила полное заявление американского лидера в связи с новыми назначениями, в котором президент США высоко оценил заслуги Помпео на посту руководителя ЦРУ.

Помимо этого, сообщалось, что источники в Белом доме связывают эти рокировки с предстоящими переговорами по КНДР.