В Москве пресекли канал переправки сторонников ИГ* в Сирию и Ирак

ФСБ и МВД пресекли в Москве и Подмосковье деятельность этнической преступной группы, переправлявшей сторонников ИГ* (террористическая группировка запрещена в РФ) в Сирию и Ирак.

По данным Центра общественных связей Федеральной службы безопасности, в ходе спецоперации были задержаны 60 человек.

В ФСБ подтвердили связь организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций. В ходе обысков были найдены три лаборатории по изготовлению поддельных документов, печати, штампы о пересечении государственной границы, бланки миграционных карт Российской Федерации, оригиналы и копии паспортов иностранных государств.