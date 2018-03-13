Тиллерсон рассказал, когда прекратит исполнять обязанности госсекретаря

Рекс Тиллерсон сообщил, что формально его отставка состоится 31 марта, но свои обязанности он прекратит исполнять в ночь на среду, 14 марта.

Он добавил, что говорил с президентом США Дональдом Трампом и шефом аппарата Белого дома Джоном Келли после своей отставки, «чтобы обеспечить ясность в будущем», передает РИА Новости.

Помимо этого, Тиллерсон сообщил, что обязанности госсекретаря США до 31 марта будет исполнять его первый заместитель Джон Салливан.