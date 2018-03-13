Посольство РФ направило МИД Британии ноту по поводу отравления в Солсбери

Посольство России в Лондоне направило ноту в ответ на запрос британского МИД, заявив о непричастности к инциденту в Солсбери, где четвертого марта произошло отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом диппредставительство сообщает в Twitter.

«Посольство сегодня направило ноту в МИД Великобритании, в которой подтвердило, что Россия не причастна к инциденту в Солсбери», - говорится в сообщении.