Дроны помогут искать «черных лесорубов» в лесах Приморья

«Черные лесорубы» в Приморье теперь под пристальным вниманием дронов. Местные надзорные структуры уже протестировали беспилотные летательные аппараты. Выяснилось, что выявлять нелегальные рубки деревьев в регионе станет проще.

Вот срубили крепкий дуб, и уже подготовили ствол. Чтобы вывезти ночью, отрезали все лишнее. Это для обывателя - бревно. А для черных лесорубов –примерно 50 тысяч рублей. Вот и промышляют, даже в пригороде Владивостока.

«Оно было срублено, и далее произведен еще один отрез. Чтоб выявить, гнилое оно или нет. То есть, данное дерево рубилось с целью продажи его как деловой лес», - объяснил специалист по информационным системам департамента лесного хозяйства Приморского края Николай Иожиц.

Нашли эту вырубку, когда лесоохрана и экологи проверяли работу нового элемента системы мониторинга лесов «Кедр». На борьбу с браконьерами в Приморье заступает воздушный патруль беспилотников.

Дрону не помеха непроходимые лесные заросли. С высоты в сотню метров любые незаконные вырубки будут как на ладони. А главное, работает в единой системе космического мониторинга «Кедр», спутники которой круглые сутки наблюдают за состоянием дальневосточной тайги.

Спутниковые снимки приходят в департамент лесного хозяйства. Специальная программа их обрабатывает. И цветом выделяет, как изменилась тайга, где появились новые проплешины.

«Она ежемесячно у нас обновляется. Мы смотрим все эти сигналы. Принимаем решение здесь непосредственно – какие подозрительные, какие нет», - сообщил главный специалист-эксперт отдела госконтроля Департамента лесного хозяйства Приморского края Игорь Грицаенко.

За полгода работы системы в Приморье благодаря ей выявили 14 незаконных рубок. Ущерб от них – 24 миллиона рублей. Но лесничим приходилось лично проверять каждый сигнал, пробираясь сквозь тайгу. Теперь же система будет отправлять координаты подозрительных мест беспилотникам.

«Эти дроны будут в лесничествах. Команда от диспетчера будет поступать, полетное задание будет поступать на лесничество. Оно будет автоматически загружаться в дрон. Дрон автоматически, как мы сейчас видели, я просто нажал кнопку «пуск», он сам улетел», - рассказал руководитель отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России Дмитрий Сычиков.

Бесшумный дрон к тому же не спугнет браконьеров раньше времени. А кадры, полученные им, будут уликами при расследовании лесных преступлений.