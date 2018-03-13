Послу Британии заявили о недопустимости заявлений премьера Мэй из-за отравления Скрипаля – МИД РФ

В российском Министерстве иностранных дел заявили британскому послу Лори Бристоу, что высказывания премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанные с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, неприемлемы.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что «ни одна история, аналогичная инциденту со Скрипалем, не завершилась ясными ответами на вопросы», передает РИА Новости.

Накануне, 12 марта, Мэй обвинила Россию в причастности к гибели экс-полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери.