Названо число пострадавших в результате хлопка газа в Петербурге

Глава Красносельского района Петербурга Виталий Черкашин сообщил, что после хлопка газа в жилом многоквартирном доме на улице Народного Ополчения были госпитализированы три человека. Об этом пишет «Фонтанка».

«Со стороны парадной взрывной волной вынесены три этажа, с седьмого по девятый, с другой — квартиры восьмого и девятого», — отметил Черкашин.

Также он сообщил, что жители третьего подъезда дома были эвакуированы. По данным управления МЧС России по Санкт-Петербургу, на данный момент поисково-спасательные работы на месте взрыва газа завершены.