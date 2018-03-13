Не надо пугать ядерную державу - МИД о заявлениях Лондона в адрес РФ по отравлению Скрипаля

Не стоит пугать Россию, это стало особенно понятно после недавнего послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова.

«После вчерашнего шоу в парламенте Великобритании, всем должно быть уже понятно, что после того, о чем говорил президент (РФ Владимир Путин во время недавнего послания), ни один человек не может выйти в парламент своей страны и сказать: я даю России 24 часа. Это что за разговор вообще в принципе? Ведь еще раз говорю — речь идет о Лондоне, который является столицей ядерной державы. Кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?» — заявила Захарова в программе «60 минут» на канале «Россия 1».