Ни одно британское СМИ не будет работать в России в случае закрытия Лондоном RT – МИД РФ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что ни одно британское средство массовой информации не будет работать в Российской Федерации в случае запрета вещания в Великобритании телеканала RT.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что британские власти давно искали повод для ограничения деятельности телеканала в стране, однако Россия не оставит такие действия без ответа.

«Май диар френдз! Хайли лайкли Великобритания отнимет у нас лицензию на вещание. Давно искали повод, вот нашли. Хайли лайкли Россия ответит зеркально. Хайли лайкли после этого британцы обвинят Россию в политических репрессиях против свободных СМИ. Ч. т. д.», - написала Симоньян в своем telegram-канале.

До этого фразой «highly likely» («весьма вероятно»), премьер-министр Великобритании Тереза Мэй описала возможную якобы «причастность» России к отравлению экс-полковника сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Между тем, никаких доказательств своих слов она не представила.

Ранее некоторые члены британского парламента предложили «пересмотреть» вещательную лицензию Russia Today.

Экс-полковник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль был отравлен в британском Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй незамедлительно обвинила Россию в «возможной причастности» к этому нападению и пообещала новые санкции.