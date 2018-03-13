Хиллари Клинтон дважды упала на ступеньках храма в Индии

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон снова чуть не повредила ноги, но на этот раз при спуске с каменной лестницы во дворце Джахадж Маха в Индии, куда она приехала с личным визитом. Об этом сообщает издание The American Mirror.

Во время прогулки по храму она дважды не смогла удержаться на ногах и чуть не скатилась по ступенькам. Едва поднявшись с помощью своих спутников, американская гостья вновь едва не распласталась на лестнице.

Вспоминая регулярные приступы, которые преследовали госпожу Клинтон во время предвыборной кампании, наблюдатели заговорили о том, что ее состояние, возможно, ухудшилось.