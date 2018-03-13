Теперь Тиллерсон станет намного счастливее – Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что с уходом с поста госсекретаря США Рекс Тилерсон станет «намного счастливее». Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Трамп также отметил, что лично принял решение о его отставке и они неоднократно обсуждали этот вопрос. При этом Рекс Тиллерсон заявил, что не знает о причинах своего увольнения.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп уволил с должности госсекретаря США Рекса Тиллерсона и предложил на этот пост кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео. Пост Помпео во главе ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.