Взрыв прогремел в жилом доме в Петербурге
По предварительным данным, произошел взрыв газа.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте
Видео: Igor Pas / Youtube
В Санкт-Петербурге на улице Народного ополчения в одном из жилых многоэтажных домов произошел взрыв. Как сообщили сайту телеканала «Звезда» в управлении МВД по региону, в доме произошел хлопок и последующее возгорание газовоздушной смеси.
Фото и видео с места происшествия публикуют пользователи соцсетей. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что у жителей домов напротив заложило уши. В результате инцидента обрушились верхние этажи подъезда. Повреждения получили четыре квартиры.
На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.