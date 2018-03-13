Взрыв прогремел в жилом доме в Петербурге

В Санкт-Петербурге на улице Народного ополчения в одном из жилых многоэтажных домов произошел взрыв. Как сообщили сайту телеканала «Звезда» в управлении МВД по региону, в доме произошел хлопок и последующее возгорание газовоздушной смеси.

Фото и видео с места происшествия публикуют пользователи соцсетей. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что у жителей домов напротив заложило уши. В результате инцидента обрушились верхние этажи подъезда. Повреждения получили четыре квартиры.

На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.