«Заговор с отравлением Скрипалей устроила Тереза Мэй» - ветеран разведки

Кому был выгоден скандал вокруг отравления бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и кто стоит за обвинениями по этому делу в адрес России. Об этом в интервью «Звезде» рассказал ветеран советской разведки Юрий Тотров, которого в шутку американцы прозвали «теневым начальником отдела кадров ЦРУ».

В своем комментарии Тотров проводит аналитическую цепочку между контактами внутри дипломатического аппарата Великобритании и тем, как выстраиваются события.

«Это совершенно невыгодно России. Тут и козе ясно. А вот кто это сделал? Тут варианты могут быть. Ну может быть, кто-то хочет насолить именно России. Те же украинцы или прибалты. Но они то все в кармане у ЦРУ, так что без них ничего не обойдется. В любом случае, эта штука задумана и организована Терезой Мэй. Потому что она подружка Джины Хаспел. А ее только что назначили директором ЦРУ, а она была подружкой Терезы Мэй, которая была министром внутренних дел. Там все это было обыграно», - рассказал «Звезде» Тотров.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в британском Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй незамедлительно обвинила Россию в «возможной причастности» к этому нападению и пообещала новые санкции.