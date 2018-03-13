Снайпер взорвал бомбу выстрелив в нее: видео

Соответствующее видео появилось в Twitter .

На кадрах видеозаписи израильский снайпер на позиции, который целится в установленную по данным издания, палестинцами, бомбу.

Военнослужащий взял объект на прицел буквально за несколько секунд и произвел точный выстрел, после чего произошел взрыв.

Сообщается, что взрывное устройство было установлено в Самарии, в районе Рамаллаха.