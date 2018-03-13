Снайпер взорвал бомбу выстрелив в нее: видео
Израильский снайпер ликвидировал палестинскую бомбу выстрелив в нее.
Фото: Twitter / Abc11Ab
Видео: Twitter / Abc11Ab
Соответствующее видео появилось в Twitter.
На кадрах видеозаписи израильский снайпер на позиции, который целится в установленную по данным издания, палестинцами, бомбу.
Военнослужащий взял объект на прицел буквально за несколько секунд и произвел точный выстрел, после чего произошел взрыв.
Сообщается, что взрывное устройство было установлено в Самарии, в районе Рамаллаха.